В Омске ночью сгорели Land Cruiser и BMW

Ночью в Кировском районе сгорели сразу два автомобиля. В обоих случаях пожар случился в моторном отсеке.

О возгорании BMW сообщили очевидцы в соцсетях. Машина горела на парковке через дорогу от магазина "Окей" на ул. 70 лет Октября. Авто тушили несколько пожарных расчётов.

Под утро омским пожарным пришлось тушить Toyota Land Cruiser 200. Причиной пожара дорогой иномарки, также припаркованной в одном из домов Кировского округа, стало возгорание в моторном отсеке. Повреждено навесное оборудование моторного отсека. К тушению привлекались восемь человек и две единицы техники.