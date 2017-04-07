Омич помог задержать пьяного водителя

В социальных сетях обсуждают поступок одного из омских водителей. Заметив в районе посёлка Зелёное поле странно двигающийся автомобиль Nissan Almera, он вызвал наряд ДПС и продолжил преследование неадекватного автолюбителя. В итоге на одном из перекрёстков Nissan Almera удалось перекрыть дорогу и лишить водителя японского автомобиля возможности продолжить движение.
Подъехавшим сотрудникам ДПС нарушитель пытался предъявить вместо прав и документов сигареты и зажигалку. Свидетели утверждают, что запаха алкоголя от него не исходило. В комментариях омичи спорят о том, должен ли был автор видео преследовать нетрезвого водителя и лишать его возможности продолжить движение.
Довольно часто слышу подобные истории. Хорошо, что не перевелись еще сознательные граждане.
Безобразие на дорогах продолжает твориться, ничего не боятся, сколько же можно пить, не говоря о вождении пьяным, хорошотчто остановили в таком состоянии