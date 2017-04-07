Омич помог задержать пьяного водителя
Происшествия  •   7 апреля 2017, 09:27, последнее обновление 7 апреля 2017, 10:41  •  печать

Омич помог задержать пьяного водителя

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Один из омских водителей проявил гражданскую сознательность, остановив пьяного водителя.

В социальных сетях обсуждают поступок одного из омских водителей. Заметив в районе посёлка Зелёное поле странно двигающийся автомобиль Nissan Almera, он вызвал наряд ДПС и продолжил преследование неадекватного автолюбителя. В итоге на одном из перекрёстков Nissan Almera удалось перекрыть дорогу и лишить водителя японского автомобиля возможности продолжить движение.

 

Подъехавшим сотрудникам ДПС нарушитель пытался предъявить вместо прав и документов сигареты и зажигалку. Свидетели утверждают, что запаха алкоголя от него не исходило. В комментариях омичи спорят о том, должен ли был автор видео преследовать нетрезвого водителя и лишать его возможности продолжить движение.

Теги  •  #видео #задержание #пьяный водитель

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Комментарии
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Светлана Владимирова  •  7 апреля 2017, 10:07

Довольно часто слышу подобные истории. Хорошо, что не перевелись еще сознательные граждане.

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Юрий Александрович  •  7 апреля 2017, 10:00

Безобразие на дорогах продолжает твориться, ничего не боятся, сколько же можно пить, не говоря о вождении пьяным, хорошотчто остановили в таком состоянии

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