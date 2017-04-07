Омич помог задержать пьяного водителя

В социальных сетях обсуждают поступок одного из омских водителей. Заметив в районе посёлка Зелёное поле странно двигающийся автомобиль Nissan Almera, он вызвал наряд ДПС и продолжил преследование неадекватного автолюбителя. В итоге на одном из перекрёстков Nissan Almera удалось перекрыть дорогу и лишить водителя японского автомобиля возможности продолжить движение.

Подъехавшим сотрудникам ДПС нарушитель пытался предъявить вместо прав и документов сигареты и зажигалку. Свидетели утверждают, что запаха алкоголя от него не исходило. В комментариях омичи спорят о том, должен ли был автор видео преследовать нетрезвого водителя и лишать его возможности продолжить движение.