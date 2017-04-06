Омские автоинспекторы нашли и оштрафовали нарушителя ПДД благодаря видео с регистратора

30 апреля одно из омских СМИ разместило видеозапись, на которой водитель автомобиля Lexus-460 нарушает ПДД. Водитель начал обгонять транспортное средство, проигнорировав тот факт, что он создаёт помехи другим водителям. Также мужчина пренебрёг тем, что полоса, на которую он собирается выехать, недостаточно свободна для обгона.

С помощью ролика с видеорегистратора сотрудники Госавтоинспекции нашли 58-летнего владельца авто и вызвали в подразделение ГИБДД. Там на него составили административный протокол и оштрафовали на полторы тысячи рублей.