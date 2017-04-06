Омские автоинспекторы нашли и оштрафовали нарушителя ПДД благодаря видео с регистратора
Происшествия  •   6 апреля 2017, 17:28  •  печать

Омские автоинспекторы нашли и оштрафовали нарушителя ПДД благодаря видео с регистратора

Автор:

Благодаря видеозаписи, размещённой в СМИ, омские госавтоинспекторы нашли водителя Lexus, нарушившего ПДД.

30 апреля одно из омских СМИ разместило видеозапись, на которой водитель автомобиля Lexus-460 нарушает ПДД. Водитель начал обгонять транспортное средство, проигнорировав тот факт, что он создаёт помехи другим водителям. Также мужчина пренебрёг тем, что полоса, на которую он собирается выехать, недостаточно свободна для обгона.

С помощью ролика с видеорегистратора сотрудники Госавтоинспекции нашли 58-летнего владельца авто и вызвали в подразделение ГИБДД. Там на него составили административный протокол и оштрафовали на полторы тысячи рублей.

Теги  •  #ГИБДД #нарушитель #ПДД #штраф

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Влад Никитин  •  6 апреля 2017, 20:46

Как же водители не могут привыкнуть, что сейчас кругом видеорегистраторы, любое нарушение может быть зафиксировано.

Ответить
Злата Маркова  •  6 апреля 2017, 18:55

Наверное, скоро любой наш шаг будет сниматься на видео. В некоторых случаях это очень полезно.

Ответить
Последние новости
Омские спасатели просят запастись продовольствием и питьевой водой  •  вчера, 21:10
Омский фермер обманул государство почти на три миллиона рублей  •  вчера, 18:55  •   1
Омские школьники "сделают с заботой" скворечники для птиц  •  вчера, 18:05
В 2017 году омские налогоплательщики увеличили поступления налогов на 47,4 %  •  вчера, 18:00
Омские нефтяники и энергетики увеличили прибыль  •  вчера, 17:50
Строителям казарм в посёлке Светлом не отдали зарплату  •  вчера, 17:16
Еще новости
Загрузка...
Вавилон 240x400