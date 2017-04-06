В Омске рецидивист украл деньги из продуктового киоска

В Омске рецидивист вместе с друзьями изучал торговые киоски на рынке в Амурском посёлке. Втайне от приятелей он похитил почти 5 тыс. руб. из одного из них.

В полицию обратился владелец продуктового киоска, расположенного на территории социального рынка. Он рассказал, что с торговой точки пропали 4500 рублей. В ходе опроса потерпевшего сотрудники полиции узнали, что пропажу денег обнаружила вернувшаяся с обеденного перерыва продавец.

Оперативники опросили работников соседних торговых точек и выяснили, что на рынок несколько раз заходила компания молодых людей, которые по нескольку раз останавливались почти у каждого киоска, но ничего не покупали и уходили. Сотрудники уголовного розыска проверили ближайшие к рынку дворы. В одном из них, расположенном на улице Челюскинцев, они обнаружили похожих по описанию парней. При виде полицейских один из них попытался скрыться, но его задержали.

По словам подозреваемого, он совершил кражу втайне от своих друзей. В ходе допроса выяснилось, что он также причастен к аналогичной краже из торгового комплекса на улице Багратиона, где он похитил 1500 рублей. Возбуждено уголовное дело за кражу, совершённую с незаконным проникновением в помещение. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.