Грабитель украл у омича кошелёк, мобильный и деньги с карточки

В Омске ночью ограбили 32-летнего мужчину. Грабитель избил его, отобрал кошелёк и мобильный телефон, после чего воспользовался мобильным банком и снял деньги с его банковской карты.

В дежурную часть полиции поступило заявление от 32-летнего омича, который сообщил, что накануне ночью на пересечении улиц Багратиона и 2-й Барнаульской на него напал неизвестный. Грабитель избил мужчину и похитил мобильный телефон и кошелёк. Сумма ущерба составила 20 тыс. руб.

Пострадавший описал приметы нападавшего, после чего сотрудники уголовного розыска опросили жителей близлежащих домов, проверили ранее судимых лиц, проживающих в этом районе, и установили личность подозреваемого. Оперативники задержали 23-летнего рецидивиста, который вышел из тюрьмы только в конце 2016 года.

На допросе выяснилось, что подозреваемый воспользовался мобильным банком и снял с карты потерпевшего 11 тыс. руб., а похищенный телефон продал на одном из рынков за 1300 рублей.

Возбуждено уголовное дело за грабёж, совершённый с применением насилия. Рецидивисту грозит до 7 лет лишения свободы.