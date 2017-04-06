Избивший омича экс-полицейский получил условный срок

В Омской области вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, который обвиняется в избиении задержанного омича. Суд назначил ему 3 года тюрьмы условно с испытательным сроком 1 год.

Знаменский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-полицейского группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания ОМВД по Знаменскому району 28-летнего Алексея Домрачева. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено в отношении него и двух его бывших коллег по материалам УСБ УМВД России по Омской области.

Суд установил, что утром 7 апреля 2016 года один из этих сотрудников, являющийся помощником оперативного дежурного ДЧ ОМВД России по Знаменскому району, поместил пьяного омича в камеру для административно-задержанных без каких-либо оснований для этого. После чего избил мужчину, просунул его руки через прутья камеры и обездвижил его с помощью наручников.

При этом Домрачев и ещё один оперативный дежурный нанесли потерпевшему несколько ударов ногами. Чтобы скрыть факт произошедшего экс-полицейские уничтожили видеозапись, которую удалось впоследствии восстановить. По результатам проверки УМВД России по Омской области подозреваемые были уволены из органов внутренних дел.

Свою вину в совершении преступления Домрачев не признал. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет тюрьмы условно с испытательным сроком один год. Уголовное дело в отношении его бывших коллег также рассматривается в суде.