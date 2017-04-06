В Омске поймали серийных похитителей канализационных люков
Происшествия  •   6 апреля 2017, 13:12, последнее обновление 6 апреля 2017, 13:23  •  печать

В Омске поймали серийных похитителей канализационных люков

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Задержана группа молодых людей, которые ездили на автомобиле с номерами, выданными другому авто. В машине у подозреваемых нашли отмычки, монтировки и пистолет.

4 апреля сотрудники Росгвардии по Омской области получили информацию о розыске автомобиля ВАЗ-21093, на котором ездят подозреваемые в 15 кражах канализационных люков с территории города. 5 апреля около 17:00 экипаж вневедомственной охраны заметил схожий по описанию автомобиль серебристого цвета, который проехал по улице 4-й Поселковой, сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области.

Информация была тут же передана коллегам, которые патрулировали район в направлении движения подозрительной машины. Сотрудники Росгвардии начали искать авто в ближайших гаражных кооперативах и нашли его на территории ГСК по улице 5-й Поселковой.

В машине было четверо молодых людей в возрасте 17-18 лет, у которых не оказалось прав и документов на машину. При проверке по базе данных выяснилось, что госномер авто принадлежит автомобилю ВАЗ-2102 красного цвета, зарегистрированного в Москаленском районе.

При досмотре транспортного средства в багажнике найдены ещё три госномера, среди которых оказался тот, под которым автомобиль зарегистрирован и объявлен в розыск. Кроме того, силовики нашли в бардачке пневматический пистолет и набор автомобильных отмычек, а также несколько монтировок.

Отметим, что двое из задержанных ранее уже были судимы. Подозреваемых доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Теги  •  #канализационный колодец #кража #розыск #Росгвардия

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Комментарии
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Виктор Квадрант  •  6 апреля 2017, 15:05

Сколько же платят за канализационные люки, что так экипированы любители наживы? Или эти не на переработку шли, а в коллекции сумасшедших?

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Егор Батрудин  •  6 апреля 2017, 13:38

Надеюсь получат по заслугам, их деятельность несла прямую угрозу жизни окружающих.

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Роман Орехов  •  6 апреля 2017, 13:36

Хорошо сработали бойцы, быстро и оперативно задержали серийных люкопохитителей

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Марина  •  6 апреля 2017, 17:02

Да, молодцы. Нужно также выяснить, кому похитители сбывают канализационные люки.

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