Омский бутлегер пойдёт под суд за попытку продажи 10 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении 25-летнего Эргашали Рустамова. Бутлегер обвиняется в покупке, хранении и попытке продажи партии алкоголя стоимостью 3 млн рублей.

Заместитель прокурора города Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего Эргашали Рустамова. Он обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности, а также в покупке, хранении и попытке сбыта незаконной алкогольной продукции.

По мнению следствия, не позднее 9 декабря Рустамов приобрёл более 10,5 тыс. бутылок немаркированного алкоголя разных наименований на территории торговой базы в Омске. Общая сумма товара составила почти 3 млн рублей. В дальнейшем он пытался продать незаконный алкоголь омичам, однако был задержан, а продукция изъята.

Рустамов признал свою вину полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения.