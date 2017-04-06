Омский бутлегер пойдёт под суд за попытку продажи 10 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Заместитель прокурора города Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего Эргашали Рустамова. Он обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности, а также в покупке, хранении и попытке сбыта незаконной алкогольной продукции.
По мнению следствия, не позднее 9 декабря Рустамов приобрёл более 10,5 тыс. бутылок немаркированного алкоголя разных наименований на территории торговой базы в Омске. Общая сумма товара составила почти 3 млн рублей. В дальнейшем он пытался продать незаконный алкоголь омичам, однако был задержан, а продукция изъята.
Рустамов признал свою вину полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения.
ну этот молодой человек совершил сразу два преступления, во-первых не оформил свой бизнес, и второе - продажа алкоголя нелегальная . Пускай теперь сидит.
Полиция оперативно отреагировала на полученный инсайд из сектора нелегального оборота алкоголя, о появлении нового игрока.