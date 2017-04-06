На трассе под Омском столкнулись три грузовика

Авария произошла накануне, 5 апреля, около шести часов вечера на автодороге Фёдоровка - Александровка. Как установила полиция, ДТП спровоцировал 46-летний водитель большегрузного автомобиля Freightliner. Он ехал по Южному обходу, в районе 7-го километра не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там машина врезалась грузовую "Газель". Третьим участником аварии стал большегруз Iveco, ехавший за Freightliner.

За медицинской помощью обратился лишь 35-летний водитель "Газели". По факту аварии начата проверка. Известно, что признаков опьянения не обнаружено ни у одного из трёх водителей.