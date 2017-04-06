На трассе под Омском столкнулись три грузовика
Происшествия  •   6 апреля 2017, 10:06  •  печать

На трассе под Омском столкнулись три грузовика

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Большая авария произошла на Южном обходе. К счастью, погибших нет.

Авария произошла накануне, 5 апреля, около шести часов вечера на автодороге Фёдоровка - Александровка. Как установила полиция, ДТП спровоцировал 46-летний водитель большегрузного автомобиля Freightliner. Он ехал по Южному обходу, в районе 7-го километра не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там машина врезалась грузовую "Газель". Третьим участником аварии стал большегруз Iveco, ехавший за Freightliner.

За медицинской помощью обратился лишь 35-летний водитель "Газели". По факту аварии начата проверка. Известно, что признаков опьянения не обнаружено ни у одного из трёх водителей.

Теги  •  #авария #грузовик #ДТП #Южный обход

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