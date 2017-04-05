Омич хотел обменять своё авто на "девятку" и попал в лапы мошенника
Происшествия  •   5 апреля 2017, 18:10, последнее обновление 5 апреля 2017, 18:11  •  печать

Омич хотел обменять своё авто на "девятку" и попал в лапы мошенника

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В Омске мужчина пытался обменять ВАЗ-2107 на ВАЗ-2109, но его обманули. На встречу к омичу пришёл мошенник, а не хозяин автомобиля.

В полицию обратился владелец автомобиля ВАЗ-2107, который хотел обменять своё авто на другое. Мужчина рассказал, что нашёл на одном из сайтов подходящий вариант обмена - ВАЗ-2109. Автовладельцы встретились, остались довольны осмотром машин и обменялись ими, договорившись решить все формальности на следующий день.

Однако затем на встречу с хозяином ВАЗа-2107 приехал другой мужчина, который заявил, что "девятка" принадлежит ему: несколько дней назад он также нашёл на сайте покупателя, который взял машину, но передачу денег оставил на потом. В доказательство своих прав на "Жигули" он предъявил паспорт транспортного средства. При этом объяснил, что в полицию не обращался, поскольку надеялся, что мошенник сдержит обещание отдать деньги.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба. Подозреваемый, которым оказался ранее судимый за имущественные преступления житель Шербакульского района, задержан. Расследование продолжается.

Теги  •  #Жигули #мошенничество #обмен #уголовное дело

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Комментарии
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Евгения Шелохова  •  5 апреля 2017, 20:15

Странно, что не додумался обратиться к нотариусу, обычно такие дела без нотариуса не решаются.

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Виктор Леонов  •  5 апреля 2017, 18:23

Документы надо внимательно смотреть и сразу правильно их оформлять с передачей денег.

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