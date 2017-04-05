В Омской области мужчина попытался угнать грузовик

35-летний житель села Горьковского района Омской области попытался угнать грузовик стоимостью 600 тыс. руб. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Вчера, 4 апреля, в дежурную часть ОМВД России по Горьковскому району обратился представитель предприятия, рассказавший о попытке угона грузового автомобиля BAW Fenix стоимостью 600 тыс. руб. Полицейские установили, что следы взлома на замке в гараж и на кузове авто были замечены в понедельник утром.

Оперуполномоченные осмотрели место происшествия и опросили работников предприятия и жителей близлежащих домов. Свидетель рассказал, что видел своего односельчанина, заходившего утром в воскресенье на территорию предприятия.

Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, который был задержан и доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело. Незадачливому угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.