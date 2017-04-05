Омичка, устроившая нелегальный покерный клуб, пойдёт под суд

В Омске передано в суд уголовное дело в отношении 27-летней женщины. Она обвиняется в незаконной организации игорной деятельности.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области завершено расследование по уголовному делу в отношении 27-летней омички, которая обвиняется по части первой ст. 171.2 УК РФ. По версии следствия, женщина в феврале 2015 года арендовала нежилое помещение в Октябрьском округе, в котором разместила игровое оборудование. До сентября 2015 года по вечерам и по ночам она проводила там карточные игры в "Покер".

Потенциальных игроков женщина уведомляла с помощью СМС-сообщений. Также она организовала ограниченный доступ в помещение, в котором осуществляла функции "дилера", раздающего игрокам карты и принимающего ставки в виде игральных фишек. В качестве дохода она получала 5 % от суммы каждого выигрыша.

11 сентября 2015 года в ходе оперативно-разыскного мероприятия "проверочная закупка" незаконная деятельность была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Омску. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Женщине грозит штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трёх лет.