Омич, ударивший ножом судебного пристава, отправится в колонию
Происшествия  •   5 апреля 2017, 16:05  •  печать

Омич, ударивший ножом судебного пристава, отправится в колонию

Автор:

В Омске вынесен приговор должнику, напавшему на судебного пристава-исполнителя. Агрессивный омич отправится в колонию на 1 год и 3 месяца.

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего безработного Виктора Бессонова. Он признан виновным в угрозе убийством и причинении вреда здоровью в отношении судебного пристава.

Суд установил, что утром 12 сентября 2016 года судебный пристав-исполнитель прибыл в квартиру, в которой проживает подсудимый. Сотрудник УФССП собирался исполнить судебное решение о взыскании с него задолженности за коммуналку в размере более 57 тыс. руб.

Пристав предъявил служебное удостоверение и объяснил цель прибытия, однако хозяин квартиры решил ему помешать: взял со стоящего в прихожей табурета нож и ударил им сотрудника УФССП в грудь. Пристав-исполнитель выбежал из подъезда на улицу, опасаясь за свою жизнь.

Свою вину в совершении преступления Виктор Бессонов не признал. Октябрьский районный суд Омска назначил ему наказание в виде 1 года и 3 месяцев тюрьмы с исправительной колонии общего режима. Также суд обязал выплатить потерпевшему 55 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного морального вреда.

Теги  •  #должник #суд #уголовное дело #УФССП

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский губернатор - правительству: "Нас всех уволят за неосвоение бюджетных средств"  •  сегодня, 16:30
Пять страхов начинающих омских водителей  •  сегодня, 16:19
В Омск не пустили 200 кг сыра без документов  •  сегодня, 16:12
Жительницу Омской области заподозрили в избиении взятого под опеку ребёнка  •  сегодня, 16:07
В Омске оптимизируют сеть центров занятости  •  сегодня, 15:40
Омский губернатор пожелал новому министру образования работоспособности  •  сегодня, 15:29
Еще новости
Иети шоу 240х400