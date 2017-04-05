Омич, ударивший ножом судебного пристава, отправится в колонию

В Омске вынесен приговор должнику, напавшему на судебного пристава-исполнителя. Агрессивный омич отправится в колонию на 1 год и 3 месяца.

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего безработного Виктора Бессонова. Он признан виновным в угрозе убийством и причинении вреда здоровью в отношении судебного пристава.

Суд установил, что утром 12 сентября 2016 года судебный пристав-исполнитель прибыл в квартиру, в которой проживает подсудимый. Сотрудник УФССП собирался исполнить судебное решение о взыскании с него задолженности за коммуналку в размере более 57 тыс. руб.

Пристав предъявил служебное удостоверение и объяснил цель прибытия, однако хозяин квартиры решил ему помешать: взял со стоящего в прихожей табурета нож и ударил им сотрудника УФССП в грудь. Пристав-исполнитель выбежал из подъезда на улицу, опасаясь за свою жизнь.

Свою вину в совершении преступления Виктор Бессонов не признал. Октябрьский районный суд Омска назначил ему наказание в виде 1 года и 3 месяцев тюрьмы с исправительной колонии общего режима. Также суд обязал выплатить потерпевшему 55 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного морального вреда.