В Омске совершено нападение на бригаду скорой помощи
Происшествия  •   5 апреля 2017, 10:44, последнее обновление 5 апреля 2017, 10:59  •  печать

В Омске совершено нападение на бригаду скорой помощи

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Омич, вызвавший скорую помощь, чуть не задушил приехавшего фельдшера. Пьяный "пацент" неадекватно отреагировал на вопрос медиков о причне жалобы.

5 апреля в 1:23 в одной из машин скорой помощи, находившейся у многоэтажки на улице Латвийская, сработала тревожная кнопка. По адресу выехала группа задержания вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Омской области.

Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место, фельдшер скорой помощи рассказала, что подверглась нападению со стороны пациента, живущего в этом доме. Выяснилось, что мужчина, вызвавший врачей из-за боли в ноге, был пьян и вёл себя неадекватно.

Омич разозлился, когда у него спросили о причине жалобы, и начал угрожать женщине физической расправой. Успокаиваться агрессивный мужчина не хотел. Напротив, он решил осуществить свои угрозы: напал на фельдшера и начал её душить.

На помощь пострадавшей пришёл молодой человек из бригады скорой, он помог ей вырваться. Медики выбежали на улицу и нажали тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного правонарушителя у него в квартире. Убедившись, что мужчине не требуется медицинская помощь, его передали экипажу патрульно-постовой службы.

Теги  •  #нападение #пациент #пьяный #Росгвардия #скорая помощь #фельдшер

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  5 апреля 2017, 11:20

Опять одни проблемы от пьянства, запретили бы совсем этот алкоголь раз и навсегда

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