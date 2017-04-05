В Омске совершено нападение на бригаду скорой помощи

5 апреля в 1:23 в одной из машин скорой помощи, находившейся у многоэтажки на улице Латвийская, сработала тревожная кнопка. По адресу выехала группа задержания вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Омской области.
Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место, фельдшер скорой помощи рассказала, что подверглась нападению со стороны пациента, живущего в этом доме. Выяснилось, что мужчина, вызвавший врачей из-за боли в ноге, был пьян и вёл себя неадекватно.
Омич разозлился, когда у него спросили о причине жалобы, и начал угрожать женщине физической расправой. Успокаиваться агрессивный мужчина не хотел. Напротив, он решил осуществить свои угрозы: напал на фельдшера и начал её душить.
На помощь пострадавшей пришёл молодой человек из бригады скорой, он помог ей вырваться. Медики выбежали на улицу и нажали тревожную кнопку.
Сотрудники Росгвардии задержали пьяного правонарушителя у него в квартире. Убедившись, что мужчине не требуется медицинская помощь, его передали экипажу патрульно-постовой службы.
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