Вор-рецидивист украл из омского магазина автомат по продаже жвачки
Происшествия  •   4 апреля 2017, 16:22, последнее обновление 4 апреля 2017, 16:27  •  печать

Вор-рецидивист украл из омского магазина автомат по продаже жвачки

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл с крыльца магазина торговый автомат.

Автомат по продаже жвачки располагался у входа магазина по улице 21-й Амурской. Владелец устройства обратился в полицию с заявлением лишь спустя несколько дней с момента кражи. По словам предпринимателя, он приходил проверять сохранность своего имущества раз в неделю, и поэтому не сразу заметил его пропажу. Да и похитить устройство мелкорозничной торговли, судя по всему, преступнику не составило большого труда: единственным средством защиты от воров был металлический трос, прикреплённый ко входу в магазин.

Приступив к розыску подозреваемого, сотрудники полиции опросили работников соседних магазинов. Продавцы рассказали, что к ним недавно наведывался постоянный покупатель, который предлагал купить жвачку по низкой цене. Узнав приметы мужчины, полицейские опросили жителей близлежащих домов, и в итоге установили лицо, подозреваемое в краже торгового автомата.

- Ранее судимый 26-летний омич был задержан по месту жительства на ул. 21-й Амурской. В его квартире полицейские обнаружили похищенный автомат, - сообщили в пресс-службе омского УМВД.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. "Бубльгумному" вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги  •  #вор #жвачка #кража #улица 21-я Амурская

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  4 апреля 2017, 17:36

Неужели надеялся распродать всю жвачку из автомата?! Теперь придется еще поучиться уму-разуму.

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