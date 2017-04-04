В Омске прохожие поймали грабителя, отобравшего сумку у пенсионера

В Омске у дома по улице 22-го Партсъезда неизвестный столкнул с тротуара 74-летнего пенсионера и отобрал у него сумку с деньгами и документами. Проходившие мимо трое молодых людей сразу же побежали за злоумышленником. Потерпевший с тростью также отправился следом за грабителем.
Проезжавшие мимо полицейские заметили спешащего пенсионера и узнали у него, в чем дело. После чего увидели похитителя в соседнем дворе. Оказалось, что прохожие уже поймали грабителя, а затем передали в руки полицейских.
Подозреваемым оказался ранее судимый 26-летний житель Центрального округа. Похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело за грабёж с причинением насилия, не опасного для жизни. Рецидивист может отправиться в тюрьму на семь лет.
А почему не опубликовали подробности (ФИО, фото)? Что это: "26-летний житель Центрального округа"? Родина должна знать своих "героев" в лицо.
Рецидивист... Такое ощущение, что человек держится за государственное жильё, а им для него тюрьма является.
Что за нравы, как в средневековье каком то, среди бела дня, напасть на пенсионера, при других людях, как такое возможно
Когда приспичило, тогда и напал. О каких нравах речь? Если бы ночью напал, без свидетелей, это более нравственно?
Таких грабителей ловят очень долго или вообще не ловят, но в этот раз ему не повезло.
Лох - это судьба!)) И хорошо, что не повезло - таких отморозков вообще не жалко - грабить пенсионеров - последнее дело: и денег мало и вообще, трусливо как-то. А слабо кого-нибудь из администрации грабануть, мэра , например? - слабо, наверняка...)))