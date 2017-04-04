В Омске прохожие поймали грабителя, отобравшего сумку у пенсионера

В Омске грабитель вырвал сумку с деньгами и документами у 74-летнего мужчины. Трое неравнодушных прохожих не растерялись и задержали преступника.

В Омске у дома по улице 22-го Партсъезда неизвестный столкнул с тротуара 74-летнего пенсионера и отобрал у него сумку с деньгами и документами. Проходившие мимо трое молодых людей сразу же побежали за злоумышленником. Потерпевший с тростью также отправился следом за грабителем.

Проезжавшие мимо полицейские заметили спешащего пенсионера и узнали у него, в чем дело. После чего увидели похитителя в соседнем дворе. Оказалось, что прохожие уже поймали грабителя, а затем передали в руки полицейских.

Подозреваемым оказался ранее судимый 26-летний житель Центрального округа. Похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело за грабёж с причинением насилия, не опасного для жизни. Рецидивист может отправиться в тюрьму на семь лет.