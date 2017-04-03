В Омской области на "трассе смерти" произошло трагическое ДТП
Происшествия  •   3 апреля 2017, 23:48, последнее обновление 3 апреля 2017, 23:57  •  печать

В Омской области на "трассе смерти" произошло трагическое ДТП

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35-летний мужчина погиб в результате столкновения автомобилей Lada и MAN на трассе Омск-Тюмень. 

Сегодня, 3 апреля, на автодороге Омск-Тюмень, которую в простонародье называют "трассой смерти" из-за большого количества трагических ДТП, столкнулись автомобиль Lada и большегруз MAN. На место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили картину произошедшего.

- Водитель автомобиля Lada, двигаясь по трассе Тюмень-Омск, в районе 496 километра не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом, - рассказали в пресс-службе омского УМВД.

В результате ДТП 35-летний пассажир автомобиля Lada скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель отечественного авто был доставлен в медицинское учреждение. Шофёр большегруза за медицинской помощью не обращался. Отмечается, что признаков опьянения у водителей установлено не было.

По данному факту сейчас проводится проверка.

Теги  •  #авария #ДТП #трасса смерти

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