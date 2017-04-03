В Омской области мужчина сгорел в собственном автомобиле
Происшествия  •   3 апреля 2017, 17:56  •  печать

В Омской области мужчина сгорел в собственном автомобиле

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Накануне в посёлке Кормиловка Омской области произошёл пожар. В автомобиле Toyota Carina сгорел 34-летний мужчина.

2 апреля около 2:54 в МЧС позвонила 64-летняя жительница посёлка Кормиловка, пишет "НГС.Омск". Она рассказала, что во дворе её дома горит авто Toyota Carina. К тому времени, когда прибыли спасатели, горела не только иномарка: пожар перекинулся веранду дома, а само жильё было задымлено.

Когда машину потушили, пожарные нашли в ней тело владельца автомобиля. Погибшему мужчине было 34 года. Автомобиль был припаркован у дома, где он жил вместе со своей родственницей, которая и вызвала спасателей. В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства возникновения пожара.

Теги  •  #автомобиль #МЧС #пожар

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  3 апреля 2017, 18:52

Видимо, по какой-то причине автомобиль загорелся, а мужчина не смог из него выбраться.

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