В Омской области мужчина сгорел в собственном автомобиле

2 апреля около 2:54 в МЧС позвонила 64-летняя жительница посёлка Кормиловка, пишет "НГС.Омск". Она рассказала, что во дворе её дома горит авто Toyota Carina. К тому времени, когда прибыли спасатели, горела не только иномарка: пожар перекинулся веранду дома, а само жильё было задымлено.

Когда машину потушили, пожарные нашли в ней тело владельца автомобиля. Погибшему мужчине было 34 года. Автомобиль был припаркован у дома, где он жил вместе со своей родственницей, которая и вызвала спасателей. В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства возникновения пожара.