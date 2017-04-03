В Омске наркокурьеры попались с 6 кг "соли"

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков организовали спецоперацию, в ходе которой задержали 19-летнюю девушку и 28-летнего мужчину в иномарке у дома на улице 22-го Декабря, а 23-летнего омича поймали в подъезде своего дома на улице Комарова.

При досмотре машины полицейские изъяли пакет с 1 кг синтетического наркотика. Также при отслеживании передвижений машины обнаружили закладки, из которых изъято около 5 кг "соли". Подозреваемые признались, что начинали незаконную деятельность "графитчиками" - наносили на стены домов и уличные сооружения рекламные надписи с названиями магазинов, сбывавших наркотики через интернет.

Установлено, что задержанные мужчина и женщины являлись оптовыми наркозакладчиками, а их пособник через интернет передавал адреса тайников клиентам. Возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в особо крупном размере. В настоящее время разыскиваются лица, также причастные к незаконной деятельности.