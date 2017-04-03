УМВД: тела пропавших девушек не найдены
Происшествия  •   3 апреля 2017, 16:28, последнее обновление 3 апреля 2017, 17:54  •  печать

УМВД: тела пропавших девушек не найдены

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Омская полиция продолжает заниматься поиском двух пропавших девушек, которые в минувшие выходные отдыхали в баре "Доски". По сообщению правоохранительных органов, их тела не найдены.

О пропаже двух подруг 2 апреля в соцсетях сообщил Евгений Евтушенко. Его бывшая жена Татьяна вместе со своей подругой Екатериной Горбуновой праздновали день рождения в баре "Доски". После торжества девушки домой не вернулись. В СМИ появилась информация о возможном совершении противоправных действий в отношении подруг. Как сообщает "Ом1", в ночь на 31 марта девушки познакомились с неким Романом, жителем Ленинского округа. Он пригласил их к себе домой на улицу Батумскую для продолжения вечера.

По словам соседей Романа, они слышали крики в его квартире, девушка просила о помощи. Позже под окнами были обнаружены женские вещи. Не исключено, что они принадлежали одной из пропавших. Вероятно, со своими новыми знакомыми у мужчины возник конфликт, и он мог избавиться от девушек.

В полиции никаких комментариев по поводу событий той ночи не дают, заявляя о том, что поиски пропавших омичек ещё не завершены. В пресс-службе пояснили, что тела их не найдены, отрабатываются все версии преступления.

Теги  •  #бар #поиски пропавших #полиция #фото

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  3 апреля 2017, 17:11

Если соседи слышали крики о помощи, то почему не вызвали полицию? Фактов достаточно, рано или поздно их найдут.

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