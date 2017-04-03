Прокуратура проверит, как 7-летний мальчик сломал руку в омском ТЦ

Прокуратура Кировского округа города Омска проконтролирует проведение проверки, связанной с переломом плечевой кости 7-летним ребёнком. Мальчик получил травму, когда находился в игровом комплексе, расположенном в одном из крупных торговых центрах города.

30 марта в полицию поступило сообщение из БУЗОО "ГДГБ № 3" о том, что 7-летний мальчик сломал плечевую кость. Ребёнок получил травму 29 марта в игровом комплексе одного из ТЦ Омска.

Выяснилось, что мальчик скатывался с горки высотой 4 метра, перевернулся и упал на правую руку. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Полиция под контролем прокуратуры устанавливает обстоятельства и причины получения ребёнком травмы.