Прокуратура проверит, как 7-летний мальчик сломал руку в омском ТЦ

30 марта в полицию поступило сообщение из БУЗОО "ГДГБ № 3" о том, что 7-летний мальчик сломал плечевую кость. Ребёнок получил травму 29 марта в игровом комплексе одного из ТЦ Омска.
Выяснилось, что мальчик скатывался с горки высотой 4 метра, перевернулся и упал на правую руку. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Полиция под контролем прокуратуры устанавливает обстоятельства и причины получения ребёнком травмы.
Зачастую торговые центры и развлекательные комплексы строят максимально быстро и не думают о безопасности посетителей, лишь бы побыстрее закрутилась торговля и пошла прибыль.