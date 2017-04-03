Омичка лишилась денег, покупая через интернет несуществующий спальный гарнитур

В Омске 46-летняя покупательница пыталась купить спальный гарнитур через интернет. Она перевела 6 тыс. руб. предоплаты мошеннице, после чего та перестала выходить на связь.

В полицию обратилась 46-летняя омичка с заявлением о хищении денег. Она рассказала, что на одном из сайтов в интернете увидела объявление о продаже спального гарнитура по выгодной цене и решила его купить. Женщина связалась с продавцом и перевела ей на карту предоплату 6 тыс. руб.

Однако спустя несколько дней покупка так и не пришла, а владелица имущества перестала выходить на связь. Оперативники установили, что мобильный номер продавца зарегистрирован в Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Отметим, пресс-служба УМВД России по Омской области настоятельно просит омичей не осуществлять 100 % предоплату за товар, а также быть осторожнее во время покупок в интернете.