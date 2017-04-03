Омичка лишилась денег, покупая через интернет несуществующий спальный гарнитур
Происшествия  •   3 апреля 2017, 11:21, последнее обновление 3 апреля 2017, 11:29  •  печать

Омичка лишилась денег, покупая через интернет несуществующий спальный гарнитур

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В Омске 46-летняя покупательница пыталась купить спальный гарнитур через интернет. Она перевела 6 тыс. руб. предоплаты мошеннице, после чего та перестала выходить на связь. 

В полицию обратилась 46-летняя омичка с заявлением о хищении денег. Она рассказала, что на одном из сайтов в интернете увидела объявление о продаже спального гарнитура по выгодной цене и решила его купить. Женщина связалась с продавцом и перевела ей на карту предоплату 6 тыс. руб.

Однако спустя несколько дней покупка так и не пришла, а владелица имущества перестала выходить на связь. Оперативники установили, что мобильный номер продавца зарегистрирован в Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Отметим, пресс-служба УМВД России по Омской области настоятельно просит омичей не осуществлять 100 % предоплату за товар, а также быть осторожнее во время покупок в интернете.

Теги  •  #интернет #мошенничество

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Комментарии
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Владимир Семенов  •  3 апреля 2017, 12:37

6 тысяч - не большая сумма, но, возможно, ее потеря подскажет потерпевшей быть более предусмотрительной.

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Таисия Петрова  •  3 апреля 2017, 11:27

Вот и доверяй теперь интернет продаже, заплатишь и останешься с носом, не сидят мошенники без дела

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