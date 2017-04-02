В Омске работник СТО угнал у друга автомобиль и ушёл пьянствовать

В отдел полиции № 10 УМВД России по городу Омску обратился 36-летний владелец СТО с заявлением об угоне автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Toyota Crown угнал 32-летний сотрудник СТО, которому было поручено провести диагностику автомобиля.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Угонщика удалось найти через несколько дней. Он признался в содеянном и рассказал, что хотел просто покататься на машине хозяина, которой знает с детства. После того, как в Toyota кончился бензин, мужчина ушёл к знакомым, где употреблял в течение нескольких дней спиртные напитки.
Угнанный автомобиль был обнаружен во одном из дворов на улице Лисицкого. Подозреваемый в угоне имеет несколько судимостей за кражи и угон. В декабре прошлого года он был осужден по ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж с применением насилия" на два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Неплохой послужной список у друга хозяина СТО. Неужели он продолжал верить другу детства?
Забавна уверенность в своей безнаказанности, несмотря на послужной список. Был уверен, что не заявят, думаю, скорее всего так.
Нет, ну в машине закончился бензин, она ему больше была не нужна, мог бы позвонить хозяину и сказать, где ее оставил.
Мог просто попросить покататься, а так совеширшил наказуемое деяние, если друг не простит, то могут и посадить.