В Омске мошенник заманивал жертв абонементами в фитнес-центр  
Происшествия  •   2 апреля 2017, 11:48, последнее обновление 2 апреля 2017, 11:57  •  печать

В Омске мошенник заманивал жертв абонементами в фитнес-центр  

Автор:

Омские силовики возбудили уголовное дело по факту мошенничества - обещав поделиться абонементами в фитнес-клуб, злоумышленник выманил у своей жертвы 20 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, преступление было совершено в Ленинском округе. Местный житель решил приобрести абонементы в фитнес-клуб и договорился о встрече с продавцом. "Потерпевший несколько раз переводил деньги на счет злоумышленника, общая сумма составила 20 тыс. рублей. Однако когда денежные средства поступили на счет мошеннику, он не явился в назначенное место и перестал отвечать на звонки", - рассказали в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), предприимчивому гражданину грозит два года тюрьмы. Сейчас полиция с помощью банковских работников выясняет, на чей счет переводились деньги.

Теги  •  #мошенник #фитнес-клуб

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Юрий Александрович  •  2 апреля 2017, 11:58

А не проще было жертве обмана обратиться в сам фитнесс центр, вроде и стоимость не сильно дешевая, где там экономия

Ответить
Виктор Вайз  •  2 апреля 2017, 14:05

Вот-вот, - дебилов хватает, оказывается. Как можно ползарплаты перевести кому-то на счет? без договора, ни разу с ним не видевшись. Страна непуганных идиотов)))

Ответить
Последние новости
Новый наставник "Авангарда" рассказал о ближайших планах  •  сегодня, 12:13  •   1
Никак не могут развязаться. Сколько денег нужно, чтобы достроить гидроузел, и почему есть сомнения в его целесообразности  •  сегодня, 10:06  •   1  •  
Баскетболистки "Нефтяника" одержали первую победу в плей-офф  •  сегодня, 08:40  •   4
Кино в Омске: "Призрак в доспехах", "Лекарство от здоровья", "Собачья жизнь"  •  вчера, 19:20  •   1  •  
Экс-худрук омского ТЮЗа прокомментировал "доносы" на себя  •  вчера, 19:13  •   1
Омичей зовут на массовую зарядку  •  вчера, 17:02  •   1
Еще новости
Вавилон 240x400