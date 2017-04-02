В Омске мошенник заманивал жертв абонементами в фитнес-центр  

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, преступление было совершено в Ленинском округе. Местный житель решил приобрести абонементы в фитнес-клуб и договорился о встрече с продавцом. "Потерпевший несколько раз переводил деньги на счет злоумышленника, общая сумма составила 20 тыс. рублей. Однако когда денежные средства поступили на счет мошеннику, он не явился в назначенное место и перестал отвечать на звонки", - рассказали в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), предприимчивому гражданину грозит два года тюрьмы. Сейчас полиция с помощью банковских работников выясняет, на чей счет переводились деньги.
Омские силовики возбудили уголовное дело по факту мошенничества - обещав поделиться абонементами в фитнес-клуб, злоумышленник выманил у своей жертвы 20 тыс. рублей.
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А не проще было жертве обмана обратиться в сам фитнесс центр, вроде и стоимость не сильно дешевая, где там экономия
Вот-вот, - дебилов хватает, оказывается. Как можно ползарплаты перевести кому-то на счет? без договора, ни разу с ним не видевшись. Страна непуганных идиотов)))