В Омске мошенник заманивал жертв абонементами в фитнес-центр  

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, преступление было совершено в Ленинском округе. Местный житель решил приобрести абонементы в фитнес-клуб и договорился о встрече с продавцом. "Потерпевший несколько раз переводил деньги на счет злоумышленника, общая сумма составила 20 тыс. рублей. Однако когда денежные средства поступили на счет мошеннику, он не явился в назначенное место и перестал отвечать на звонки", - рассказали в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), предприимчивому гражданину грозит два года тюрьмы. Сейчас полиция с помощью банковских работников выясняет, на чей счет переводились деньги.