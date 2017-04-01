На трассе Омск - Тара иномарка врезалась в маршрутку: погиб ребёнок

Сегодня, 1 апреля, около 12:00 в Саргатском районе произошло ДТП, в результате которого погиб ребёнок.

Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Bluebird, женщина, двигаясь по трассе Омск-Тара, в направлении Омска, в районе 124 километра не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Iveco, следовавшим по маршруту "Омск-Знаменка".

- В результате ДТП пассажир автомобиля Nissan, девочка 2012 года рождения скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На момент столкновения ребёнок находился в автокресле на заднем сидении автомобиля, - говорится в сообщении УГИБДД УМВД России по Омской области.

Водитель автомобиля Nissan и его пассажир, мужчина, а также 7 пассажиров маршрутного микроавтобуса доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены обстоятельства и причины происшествия.