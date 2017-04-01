На трассе Омск - Тара иномарка врезалась в маршрутку: погиб ребёнок
Происшествия  •   1 апреля 2017, 15:34, последнее обновление 1 апреля 2017, 15:41  •  печать

На трассе Омск - Тара иномарка врезалась в маршрутку: погиб ребёнок

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Смертельное ДТП произошло сегодня в Саргатском районе.

Сегодня, 1 апреля, около 12:00 в Саргатском районе произошло ДТП, в результате которого погиб ребёнок. 

Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Bluebird, женщина, двигаясь по трассе Омск-Тара, в направлении Омска, в районе 124 километра не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Iveco, следовавшим по маршруту "Омск-Знаменка".

- В результате ДТП пассажир автомобиля Nissan, девочка 2012 года рождения скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На момент столкновения ребёнок находился в автокресле на заднем сидении автомобиля, - говорится в сообщении УГИБДД УМВД России по Омской области.

Водитель автомобиля Nissan и его пассажир, мужчина, а также 7 пассажиров маршрутного микроавтобуса доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены обстоятельства и причины происшествия.

Теги  •  #ДТП #погибшие #ребенок #Саргатский район

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