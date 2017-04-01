В Омской области водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил человека
Происшествия  •   1 апреля 2017, 11:46, последнее обновление 1 апреля 2017, 11:49  •  печать

В Омской области водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил человека

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Пешеход неожиданно вышел на проезжую часть и попал под колёса японского автомобиля. 

Смертельное ДТП произошло накануне вечером, 31 марта, в Марьяновском районе. Как установили правоохранительные органы, в районе 747 км автодороги "Челябинск - Новосибирск" на проезжую часть неожиданно вышел пешеход, и в результате его сбил автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял 52-летний мужчина.

- Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Личность потерпевшего в настоящее время устанавливается.

Проверка по данному факту продолжается. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить все обстоятельства произошедшего. 

Теги  •  #Toyota #авария #ДТП #УМВД

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