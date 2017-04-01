В Омске клиент напал с кулаками на работника СТО

Инцидент произошёл утром в автомастерской, которая расположена на ул. 5 Северной. Между 29-летний клиентом и 33-летним работником СТО произошла ссора, переросшая впоследствии в драку. В ходе конфликта сотруднику автомастерской были причинены тяжкие телесные повреждения. О том, понадобилась ли ему медицинская помощь, не сообщается.

- 29-летний житель Центрального округа был задержан, - отметили в пресс-службе омского УМВД.

Всего за сутки в полицию поступило 949 сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях. Возбуждено 137 уголовных дел, 54 преступления было раскрыто по горячим следам.