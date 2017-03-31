В Омской области трое мужчин инсценировали аварии для получения страховки
Происшествия  •  31 марта 2017, 15:44, последнее обновление 31 марта 2017, 15:44  •  печать

В Омской области трое мужчин инсценировали аварии для получения страховки

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В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении троих мужчин, которые незаконно получали выплаты от страховых компаний. С помощью мнимых ДТП они сумели заработать 1 200 000 рублей.

Следственное управление УМВД России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 31-летнего, 33-летнего и 45-летнего мужчин. Они подозреваются в хищении денег трёх страховых компаний с помощью незаконного получения страховок за мнимые ДТП.

В результате оперативных мероприятий было обнаружено несколько фиктивных автостолкновений, участниками которых оказались одни и те же автомобили, но разные заявители. Предварительно установлено, что подозреваемые инсценировали столкновения автомобилей, половина из которых изначально имели повреждения, полученные в предыдущих авариях.

Соучастники располагали машины нужным образом, фотографировали и оформляли заявления для страхового возмещения. Старший из подозреваемых исполнял роль аварийного комиссара, а 34-летний подозреваемый в некоторых случаях использовал личную "десятку". В других же - привлекались иные владельцы авто за вознаграждение от будущей страховки.

В настоящее время обнаружено 9 случаев мошенничества, сумма незаконно полученных выплат оказалась более 1 200 000 рублей. В рамках уголовного дела состоялись обыски, во время которых найдены и изъяты две иномарки, одна из которых проходила по нескольким эпизодам.

За мошенничество в крупном размере в сфере страхования подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.

Теги  •  #ДТП #инсценировка #страховка #уголовное дело

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