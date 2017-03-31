Омич срубил деревья в Нефтяниках перед своими офисами

Мужчина незаконно снёс клёны и тополя, которые загораживали рекламу его офисов в Советском округе.

О вопиющем случае в полицию сообщили сотрудники департамента городского хозяйства администрации Омска. В ходе плановой проверки они обнаружили, что вдоль дороги по улице Нефтезаводской срублены шесть бальзамических тополей, а на улице Химиков стало на три клёна меньше.

"Чёрным лесорубом" оказался 52-летний индивидуальный предприниматель, который владеет коммерческой недвижимостью на первых этажах жилых домов. Мужчина на допросе признался, что специально нанял бригаду, так как деревья закрывали рекламные конструкции.

Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. Общий ущерб превышает 230 тыс. руб. Бизнесмену грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области