В Омске 1,5-годовалая девочка выпала с шестого этажа и выжила

Прокуратура Советского округа города Омска взяла на контроль ход проверки, проводимой полицией, связанной с падением полуторагодовалой девочки из окна шестого этажа в сугроб.
30 марта 2017 года около 16:30 в больницу Советского округа доставили 1,5-годовалую девочку, которая выпала из окна шестого этажа, расположенного на улице Химиков, 12/2.
Выяснилось, что после дневной прогулки бабушка ненадолго оставила ребёнка без присмотра. В это время девочка забралась на подоконник окна, открытого для проветривания.
Врачи сообщили, что она получила ушибы мягких тканей головы. Жизни девочки ничего не угрожает. В прокуратуре отметили, что семья ребёнка не состоит на учёте в органах профилактики и характеризуется положительно.
Сколько уже таких случаев, чем думают родители? Нужно что-то думать с блокировкой оконных рам от легкого открытия детьми.
Дело не только в окне. Вообще ребенка такого возраста нельзя ни на секунду оставлять без присмотра.