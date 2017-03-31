В Омске 1,5-годовалая девочка выпала с шестого этажа и выжила

В Омске маленькая девочка выпала из приоткрытого окна шестого этажа. К счастью, её спас сугроб, поэтому сейчас её жизни ничто не угрожает.

Прокуратура Советского округа города Омска взяла на контроль ход проверки, проводимой полицией, связанной с падением полуторагодовалой девочки из окна шестого этажа в сугроб.

30 марта 2017 года около 16:30 в больницу Советского округа доставили 1,5-годовалую девочку, которая выпала из окна шестого этажа, расположенного на улице Химиков, 12/2.

Выяснилось, что после дневной прогулки бабушка ненадолго оставила ребёнка без присмотра. В это время девочка забралась на подоконник окна, открытого для проветривания.

Врачи сообщили, что она получила ушибы мягких тканей головы. Жизни девочки ничего не угрожает. В прокуратуре отметили, что семья ребёнка не состоит на учёте в органах профилактики и характеризуется положительно.