В Омске 1,5-годовалая девочка выпала с шестого этажа и выжила
Происшествия  •  31 марта 2017, 13:00  •  печать

В Омске 1,5-годовалая девочка выпала с шестого этажа и выжила

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В Омске маленькая девочка выпала из приоткрытого окна шестого этажа. К счастью, её спас сугроб, поэтому сейчас её жизни ничто не угрожает.

Прокуратура Советского округа города Омска взяла на контроль ход проверки, проводимой полицией, связанной с падением полуторагодовалой девочки из окна шестого этажа в сугроб.

30 марта 2017 года около 16:30 в больницу Советского округа доставили 1,5-годовалую девочку, которая выпала из окна шестого этажа, расположенного на улице Химиков, 12/2.

Выяснилось, что после дневной прогулки бабушка ненадолго оставила ребёнка без присмотра. В это время девочка забралась на подоконник окна, открытого для проветривания.

Врачи сообщили, что она получила ушибы мягких тканей головы. Жизни девочки ничего не угрожает. В прокуратуре отметили, что семья ребёнка не состоит на учёте в органах профилактики и характеризуется положительно.

Теги  •  #окно #полиция #прокуратура #ребенок #сугроб

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Комментарии
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Олег Конанов  •  31 марта 2017, 13:03

Сколько уже таких случаев, чем думают родители? Нужно что-то думать с блокировкой оконных рам от легкого открытия детьми.

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Николай Каринин  •  31 марта 2017, 13:39

Дело не только в окне. Вообще ребенка такого возраста нельзя ни на секунду оставлять без присмотра.

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