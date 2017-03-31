В Омске на проспекте Мира произошло ДТП с участием "неадекватного водителя"

Омичи в социальных сетях делятся видео вчерашнего ДТП. На проспекте Мира в районе ДК им. Малунцева водитель ВАЗ-2110 неудачно подрезал автомобиль на соседней полосе, зацепив его левым задним крылом. Автор ролика называет виновника ДТП "неадекватным водителем".

В комментариях горожане обращают внимание на то, что водитель "десятки" мог объезжать на дороге яму или лужу. Автору ролика посоветовали быть внимательнее и притормаживать в таких случаях.