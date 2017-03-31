В Омске на проспекте Мира произошло ДТП с участием "неадекватного водителя"
Происшествия  •  31 марта 2017, 08:20, последнее обновление 31 марта 2017, 09:36  •  печать

В Омске на проспекте Мира произошло ДТП с участием "неадекватного водителя"

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Водитель ВАЗ-2110 подрезал автомобиль на соседней полосе.

Омичи в социальных сетях делятся видео вчерашнего ДТП. На проспекте Мира в районе ДК им. Малунцева водитель ВАЗ-2110 неудачно подрезал автомобиль на соседней полосе, зацепив его левым задним крылом. Автор ролика называет виновника ДТП "неадекватным водителем".

В комментариях горожане обращают внимание на то, что водитель "десятки" мог объезжать на дороге яму или лужу. Автору ролика посоветовали быть внимательнее и притормаживать в таких случаях.

Теги  •  #авария #видео #ДТП

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Комментарии
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Виктор Монин  •  31 марта 2017, 11:37

Непонятно, что он там объезжал, но таких неадекватных много гоняет по улицам города.

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