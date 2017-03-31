В Омске ищут мужчину с амнезией

В социальных сетях объявлен поиск пропавшего 67-летнего мужчины. Накануне Валерий Филлипов ушёл из дома по адресу улица 4-я Крайняя, 20. Омич страдает временной потерей памяти. В кармане его рубашки была записка с адресом и телефоном.
Филлипов был одет в зимнюю темную куртку и тренировочные брюки. В комментариях горожане желают родным пропавшего удачи в поисках.
Думаю, что мужчина найдется вскоре, ведь родственники сделали все возможное. Наверняка поможет записка с адресом и телефоном, а может по фото кто из прохожих узнает и оповестит членов семьи. У нас соседка была больна потерей памяти, как-то пропала недели на 2, оказалось, что уехала в пригород на автобусе, а там ее добрая женщина приютила, пока такое оповещение по телевидению не увидала. Может мужчине тоже добрые люди помогут.
Здесь только и остается надеяться на помощь добрых людей, которые обратят внимание и сообщат куда-нибудь.