В Омске ищут мужчину с амнезией

В социальных сетях объявлен поиск пропавшего 67-летнего мужчины. Накануне Валерий Филлипов ушёл из дома по адресу улица 4-я Крайняя, 20. Омич страдает временной потерей памяти. В кармане его рубашки была записка с адресом и телефоном.

Филлипов был одет в зимнюю темную куртку и тренировочные брюки. В комментариях горожане желают родным пропавшего удачи в поисках.