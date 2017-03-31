В Омске возбудили уголовное дело на слесаря, избившего врача скорой помощи

Прокуратурой Советского округа признано законным постановление о возбуждении омскими полицейскими уголовного дела за нанесение побоев из хулиганских побуждений. Жертвой преступления стал фельдшер скорой медицинской помощи.

В ходе доследственной проверки установлено, что 24 марта бригада скорой медицинской помощи приехала на вызов к дому № 1 по ул. Коммунальная. Но помощь потребовалась самим медикам. От них поступил сигнал в отдел полиции № 7. Выяснилось, что на фельдшера бригады напал пациент. Им оказался 40-летний слесарь-ремонтник ПАО "Омский каучук".

В связи с повышенной общественной значимостью преступления, дело решено передать в Следственный комитет.