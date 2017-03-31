В Омске возбудили уголовное дело на слесаря, избившего врача скорой помощи
Происшествия  •  31 марта 2017, 00:19, последнее обновление 31 марта 2017, 00:25  •  печать

В Омске возбудили уголовное дело на слесаря, избившего врача скорой помощи

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Приехавшую на вызов бригаду скорой медицинской помощи спасть пришлось полицейским. На фельдшера бригады напал пациент. Возбуждено уголовное дело.

Прокуратурой Советского округа признано законным постановление о возбуждении омскими полицейскими уголовного дела за нанесение побоев из хулиганских побуждений. Жертвой преступления стал фельдшер скорой медицинской помощи.

В ходе доследственной проверки установлено, что 24 марта бригада скорой медицинской помощи приехала на вызов к дому № 1 по ул. Коммунальная. Но помощь потребовалась самим медикам. От них поступил сигнал в отдел полиции № 7. Выяснилось, что на фельдшера бригады напал пациент. Им оказался 40-летний слесарь-ремонтник ПАО "Омский каучук".

В связи с повышенной общественной значимостью преступления, дело решено передать в Следственный комитет.

Теги  •  #Омский каучук #прокуратура #скорая помощь #уголовное дело

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