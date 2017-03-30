Мошенник прислал омскому пенсионеру газеты вместо баяна

Полицейские установили, что 67-летний житель Омска нашёл в интернете объявление о продаже баяна в Ханты-Мансийске. Во время телефонного разговора продавец сказал, что нужно перечислить полную стоимость за музыкальный инструмент, после чего товар будет отправлен потерпевшему по почте.

Омич выполнил условия и через два дня получил посылку. Однако её размер и вес вызвали у пенсионера сомнения, поэтому он попросил сотрудников почты вскрыть её. Внутри вместо баяна мужчина обнаружил газеты. Мошенники обманули его на 25 тыс. руб.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Мошенников могут отправить в тюрьму на два года.