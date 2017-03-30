Мошенник прислал омскому пенсионеру газеты вместо баяна
Происшествия  •  30 марта 2017, 17:25  •  печать

Мошенник прислал омскому пенсионеру газеты вместо баяна

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67-летний омич перевёл 25 тысяч рублей мошенникам, пытаясь купить баян через интернет.

Полицейские установили, что 67-летний житель Омска нашёл в интернете объявление о продаже баяна в Ханты-Мансийске. Во время телефонного разговора продавец сказал, что нужно перечислить полную стоимость за музыкальный инструмент, после чего товар будет отправлен потерпевшему по почте.

Омич выполнил условия и через два дня получил посылку. Однако её размер и вес вызвали у пенсионера сомнения, поэтому он попросил сотрудников почты вскрыть её. Внутри вместо баяна мужчина обнаружил газеты. Мошенники обманули его на 25 тыс. руб.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Мошенников могут отправить в тюрьму на два года.

Теги  •  #мошенничество #уголовное дело

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Комментарии
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Таня Шапран  •  30 марта 2017, 19:37

Безопаснее покупать по интернету в своем городе - чтоб на месте приехать, посмотреть, рассчитаться.

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Светлана Владимирова  •  30 марта 2017, 18:01

Вот поэтому я через интернет стараюсь ничего не покупать. Слишком много жуликов.

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