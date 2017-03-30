В Омске вор пришёл в гости к новой знакомой и выбросил её шубу из окна

Омичка познакомилась в подъезде своего дома с молодым человеком и пригласила к себе. Когда гость ушёл, женщина обнаружила пропажу норковой шубы и мобильного телефона.

В дежурную часть полиции обратилась 37-летняя омичка с заявлением о краже имущества из квартиры, расположенной на улице 5-й Западной. Прибывшие на место происшествия полицейские узнали, что накануне в гостях у женщины были друзья, с которыми она выпивала. Во время застолья хозяйка квартиры вышла в подъезд, где познакомилась с мужчиной и пригласила его присоединиться к компании. Тот несколько раз отлучался из комнаты под разными предлогами. После его ухода омичка обнаружила пропажу мобильного телефона и норковой шубы. Сумма ущерба составила 85 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель микрорайона Входной, ранее судимый за кражи, грабежи и разбойные нападения. Его задержали дома.

На допросе подозреваемый рассказал, что выбросил шубу в окно, а телефон спрятал в карман брюк, после чего скрылся. Похищенные вещи он сдал в ломбард за 11 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время похищенное имущество разыскивается.