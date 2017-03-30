Омич украл из магазина женские колготки, чтобы порадовать свою девушку

В Омске судимый шесть раз мужчина ограбил магазин на улице Дианова. При личном досмотре у него нашли несколько пар женских колготок общей стоимостью почти в три тысячи рублей.

28 марта около 16:00 в супермаркете "Победа", расположенном на улице Дианова произошёл странный инцидент. Охранники магазина обратили внимание на покупателя, который озирался возле прилавков. В итоге он купил какую-то мелочь и хотел выйти.

Как пишет Om1, при личном досмотре у мужчины нашли несколько пар женских колготок, за которые он не заплатил. Общий ущерб составил 2766 рублей. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где выяснилось, что 33-летний омич уже был судим шесть раз.

Преступление он объяснил желанием порадовать свою девушку, которая жаловалась на то, что у неё всё время рвутся колготки, а покупать новые дорого. Возбуждено уголовное дело. Рецидивист отпущен под подписку о невыезде.