Грабитель избил омича и украл у него ремень
Происшествия  •  30 марта 2017, 15:00, последнее обновление 30 марта 2017, 15:31  •  печать

Грабитель избил омича и украл у него ремень

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33-летний омич познакомился на улице с рецидивистом. Когда он зашёл в подъезд дома, чтобы выпить с новым знакомым, его избили и обокрали.

Жители дома, расположенного на улице Краснознамённой, позвонили в полицию и сообщили, что в одном из подъездов находится мужчина в бессознательном состоянии. Прибывшие по указанному адресу полицейские узнали, что омич познакомился на улице с молодым человеком, который предложил ему выпить в подъезде дома. Когда они находились на лестничной площадке, новый знакомый попросил одолжить ему немного денег, но потерпевший отказался.

Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая перешла в драку. В результате чего 33-летний омич потерял сознание, а после обнаружил, что у него украли деньги, мобильный телефон и брючный ремень. Общая сумма ущерба составила 6300 рублей.

Сотрудники уголовного розыска вместе с участковым опросили свидетелей произошедшего. Подозреваемым оказался 22-летний рецидивист. В ходе личного досмотра у него изъяли похищенный телефон, который вернут владельцу после окончания следствия. Грабителю грозит до семи лет тюрьмы.

Теги  •  #грабеж #полиция #рецидивист #уголовное дело

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