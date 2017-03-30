Пропавшую студентку омского колледжа нашли мёртвой
Происшествия  •  30 марта 2017, 12:18, последнее обновление 30 марта 2017, 12:24  •  печать

Пропавшую студентку омского колледжа нашли мёртвой

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Поиски пропавшей Софьи Тихолиз завершены. 17-летняя девушка, ушедшая из общежития строительного колледжа 28 марта, найдена мёртвой.

Заявление о пропаже студентки омского колледжа Софьи Тихолиз в полицию поступило 28 марта. Сообщалось, что 17-летняя девушка в этот день вышла из общежития, расположенного по ул. 33-й Северной и не вернулась. Это общежитие принадлежит Омскому строительному колледжу.

Правоохранительные органы завершили поисковые мероприятия, девушка найдена мёртвой. Гибель студентки подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. Её тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружено у гаражей по ул. Энтузиастов в Советском округе. Все обстоятельства смерти несовершеннолетний установят следователи Следственного комитета. Связаться с их пресс-службой пока не удалось.

Теги  •  #омский строительный колледж #розыск #следственный комитет

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  30 марта 2017, 12:55

Жаль, совсем молодая девушка. Происшествие нужно тщательно расследовать. Может, ее все-таки убили.

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