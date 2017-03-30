Пропавшую студентку омского колледжа нашли мёртвой

Заявление о пропаже студентки омского колледжа Софьи Тихолиз в полицию поступило 28 марта. Сообщалось, что 17-летняя девушка в этот день вышла из общежития, расположенного по ул. 33-й Северной и не вернулась. Это общежитие принадлежит Омскому строительному колледжу.

Правоохранительные органы завершили поисковые мероприятия, девушка найдена мёртвой. Гибель студентки подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. Её тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружено у гаражей по ул. Энтузиастов в Советском округе. Все обстоятельства смерти несовершеннолетний установят следователи Следственного комитета. Связаться с их пресс-службой пока не удалось.