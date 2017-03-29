Омичу, напавшему на врача скорой помощи, может грозить уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета России по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному сегодня в СМИ. По предварительным данным, 24 марта около 20 часов от диспетчера скорой медицинской помощи поступил сигнал о том, что бригаде медиков, приехавшей на улицу Коммунальная, угрожает опасность. Сигнал незамедлительно был передан экипажу группы задержания вневедомственной охраны.

Правоохранителям удалось задержать дебошира. Установлено, что мужчина нанес доктору несколько ударов руками. На теле остались ссадины и кровоподтеки. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела и обещают дать действиям нападавшего жёсткую и принципиальную юридическую оценку. По результатам проверки решится вопрос с возбуждением уголовного дела.