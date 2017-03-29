Сотрудник омской колонии пойдёт под суд за смерть осуждённого

В Омске сотрудник УФСИН отправится под суд за халатное отношение к своим должностным обязанностям. Из-за того, что он вовремя не вызвал врачей, один из заключённых скончался от эпилептического приступа.

СК РФ по Омской области завершил расследование уголовного дела, возбуждённого по материалам прокурорской проверки в отношении сотрудника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Омской области Евгения Лейнвебера. Он обвиняется в халатном отношении к своим обязанностям, которое повлекло за собой смерть человека.

По мнению следствия, в июне 2016 года обвиняемый, занимавший должность дежурного помощника начальника колонии в ИК-3, недобросовестно отнёсся к своим должностным обязанностям. Он знал, что у заключённого случился эпилептический приступ, но не вызвал врачей, что повлекло к смерти осуждённого во время повторного приступа от развившегося отёка головного мозга и лёгочно-сердечной недостаточности. В скором времени уголовное дело будет передано в суд.