Сотрудник омской колонии пойдёт под суд за смерть осуждённого
Происшествия  •  29 марта 2017, 17:54  •  печать

Сотрудник омской колонии пойдёт под суд за смерть осуждённого

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В Омске сотрудник УФСИН отправится под суд за халатное отношение к своим должностным обязанностям. Из-за того, что он вовремя не вызвал врачей, один из заключённых скончался от эпилептического приступа.

СК РФ по Омской области завершил расследование уголовного дела, возбуждённого по материалам прокурорской проверки в отношении сотрудника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Омской области Евгения Лейнвебера. Он обвиняется в халатном отношении к своим обязанностям, которое повлекло за собой смерть человека.

По мнению следствия, в июне 2016 года обвиняемый, занимавший должность дежурного помощника начальника колонии в ИК-3, недобросовестно отнёсся к своим должностным обязанностям. Он знал, что у заключённого случился эпилептический приступ, но не вызвал врачей, что повлекло к смерти осуждённого во время повторного приступа от развившегося отёка головного мозга и лёгочно-сердечной недостаточности. В скором времени уголовное дело будет передано в суд.

Теги  •  #осужденный #следственный комитет #суд #уголовное дело #УФСИН #халатность

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