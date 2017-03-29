Пьяная омичка пошла за спиртным через окно и застряла в решётке
Происшествия  •  29 марта 2017, 13:02, последнее обновление 29 марта 2017, 16:08  •  печать

Пьяная омичка пошла за спиртным через окно и застряла в решётке

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Жительница Омска отправилась в магазин за алкоголем через окно, однако застряла в решётке. Так и не получив помощи, женщина погибла.

Вчера, 28 марта, около 8:00 в квартире дома, расположенного на проспекте Мира, родственники обнаружили тело 34-летней женщины. СК проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, ночью женщина была сильно пьяна, но решила отправиться в магазин, чтобы купить ещё спиртного. Входная дверь была закрыта, а ключа от неё у омички не оказалось. Поэтому она решила вылезти через окно квартиры, расположенной на первом этаже, но застряла между металлическими прутьями оконной решётки.

Находившаяся с ней 55-летняя родственница позвонила спасателям, но дала им неверный адрес, потому что тоже была сильно пьяна. В итоге пенсионерка легла спать, а утром обнаружила, что женщина мертва.

При осмотре тела видимых повреждений не было обнаружено. По предварительным данным, смерть омички могла наступить в результате компрессионной асфиксии при сдавливании грудной клетки. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Теги  •  #несчастный случай #окно #следственный комитет

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Комментарии
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Анна Мишина  •  29 марта 2017, 14:33

Меня больше поразила родственница погибшей. Уснуть в такой ситуации... просто невероятно.

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Николай Каринин  •  29 марта 2017, 13:33

Смерть женщины это еще один пример того, как опасны обильные возлияния алкоголя, к каким последствиям они могут привести.

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Алёна Ярошевич  •  29 марта 2017, 13:06

Вот еще одна смерть, пополнившая ряды смертей по-глупости, даже скорее под градусом.

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