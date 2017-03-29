Пьяная омичка пошла за спиртным через окно и застряла в решётке

Вчера, 28 марта, около 8:00 в квартире дома, расположенного на проспекте Мира, родственники обнаружили тело 34-летней женщины. СК проводит доследственную проверку.
По предварительным данным, ночью женщина была сильно пьяна, но решила отправиться в магазин, чтобы купить ещё спиртного. Входная дверь была закрыта, а ключа от неё у омички не оказалось. Поэтому она решила вылезти через окно квартиры, расположенной на первом этаже, но застряла между металлическими прутьями оконной решётки.
Находившаяся с ней 55-летняя родственница позвонила спасателям, но дала им неверный адрес, потому что тоже была сильно пьяна. В итоге пенсионерка легла спать, а утром обнаружила, что женщина мертва.
При осмотре тела видимых повреждений не было обнаружено. По предварительным данным, смерть омички могла наступить в результате компрессионной асфиксии при сдавливании грудной клетки. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Меня больше поразила родственница погибшей. Уснуть в такой ситуации... просто невероятно.
Смерть женщины это еще один пример того, как опасны обильные возлияния алкоголя, к каким последствиям они могут привести.
Вот еще одна смерть, пополнившая ряды смертей по-глупости, даже скорее под градусом.