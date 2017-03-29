В Омске 4-летний мальчик пострадал из-за упавшего с крыши снега

В Омске Следственный комитет начал проверку по факту падения снега на 4-летнего мальчика с крыши многоэтажки. Опасный инцидент произошёл на улице Пригородной.

27 марта около 19:30 с крыши многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Пригородной, на 4-летнего мальчика упала снежная масса. В связи с этим СК РФ по Омской области проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, ребёнок получил ушибы головы и тела. Ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. В ходе проверки бездействию работников управляющей компании, обсуживающей дом, будет дана правовая оценка и решён вопрос о возбуждении уголовного дела.