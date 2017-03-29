В Омской области школьники построили для себя притон
Происшествия  •  29 марта 2017, 11:36  •  печать

В Омской области школьники построили для себя притон

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В Омской области по требованию прокуратуры демонтировали незаконную постройку, в которой подростки прогуливали уроки, играли в карты и выпивали. Ответственных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Знаменского района Омской области проверила, как соблюдаются права несовершеннолетних. На территории района была обнаружена постройка, в которой подростки систематически выпивали, курили и играли в азартные игры.

Оказалось, что на заброшенном земельном участке школьники самостоятельно возвели строение площадью около 5 квадратных метров, используя подручные средства. Внутрь они принесли печку, стол и скамейки.

В результате проверки было установлено, что двое несовершеннолетних без уважительных причин имеют пропуски занятий в школе более чем на сто часов. Эту информацию сообщили родителям и опекунам школьников.

Из-за ненадлежащей работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних прокуратура внесла представление начальнику ОМВД России по Знаменскому району и председателю комитета по образованию Знаменского района.

Также организована проверка, связанная с реализацией школьникам алкоголя и сигарет. Три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а незаконное строение демонтировано.

Теги  •  #проверка #прокуратура #школьники

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Комментарии
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Александр Божежар  •  29 марта 2017, 12:04

Складывается такое ощущение - что отводят внимание от действительно важных проблем.

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