Трасса Омск - Полтавка сузилась до одной полосы

Дорогу на Полтавку развезло после начавшегося таяния снега. Ситуацию усугубил вчерашний дождь. В социальных сетях водители жалуются, что сейчас из-за обилия грязи на дороге движение по трассе Омск - Полтавка осуществляется только по одной полосе.
В комментариях пользователи отмечают, что так выглядят дороги во всём Полтавском районе. Омичи вспомнили, что вынуждены передвигаться так по частному сектору, где также наблюдается обилие грязи и луж.
А где же дорожные службы? Или для них период массового таяния снега не в счет?