Трасса Омск - Полтавка сузилась до одной полосы

Движение по трассе, соединяющей районный центр с Омском, из-за грязи осуществляется по одной полосе.

Дорогу на Полтавку развезло после начавшегося таяния снега. Ситуацию усугубил вчерашний дождь. В социальных сетях водители жалуются, что сейчас из-за обилия грязи на дороге движение по трассе Омск - Полтавка осуществляется только по одной полосе.

В комментариях пользователи отмечают, что так выглядят дороги во всём Полтавском районе. Омичи вспомнили, что вынуждены передвигаться так по частному сектору, где также наблюдается обилие грязи и луж.