Трасса Омск - Полтавка сузилась до одной полосы
Происшествия  •  29 марта 2017, 07:47, последнее обновление 29 марта 2017, 09:47  •  печать

Трасса Омск - Полтавка сузилась до одной полосы

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Движение по трассе, соединяющей районный центр с Омском, из-за грязи осуществляется по одной полосе.

Дорогу на Полтавку развезло после начавшегося таяния снега. Ситуацию усугубил вчерашний дождь. В социальных сетях водители жалуются, что сейчас из-за обилия грязи на дороге движение по трассе Омск - Полтавка осуществляется только по одной полосе.

 

В комментариях пользователи отмечают, что так выглядят дороги во всём Полтавском районе. Омичи вспомнили, что вынуждены передвигаться так по частному сектору, где также наблюдается обилие грязи и луж.

Теги  •  #видео #Полтавский район

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Комментарии
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Виктор Монин  •  29 марта 2017, 11:15

А где же дорожные службы? Или для них период массового таяния снега не в счет?

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