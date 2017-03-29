В Омске будут судить сельского главу
Происшествия  •  29 марта 2017, 07:26, последнее обновление 29 марта 2017, 09:38  •  печать

В Омске будут судить сельского главу

Автор:

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Виктора Кондрашова.

Главу Ключевского сельского поселения Омского района Виктора Кондрашова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному).

По версии следствия, Кондрашов незаконно предоставил в собственность сотруднице администрации служебную квартиру. Женщина не имела оснований для внеочередного получения жилья. Сумма причинённого ущерба составила 1,7 млн рублей.

Уже находясь под следствием, глава Ключевского сельского поселения распорядился провести оценку переданной в собственность квартиры. Услуги оценщиков он оплатил из бюджета поселения (15 тыс. рублей).

Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области, дело будет рассматриваться в Омском районном суде.

Теги  •  #глава поселения #Омский район

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Евгений Ронин  •  29 марта 2017, 10:36

Суд разберется и даст оценку его действиям. Но что с квартирой будет? Вернут в собственность государству?

Ответить
Последние новости
Модный глянец Vogue написал об омском проекте "Олдушка"  •  сегодня, 12:35
На Омском нефтезаводе искали этилмеркаптан, а нашли загрязнение земли  •  сегодня, 11:25  •   3
"Тотальный диктант" шагнул на окраины Омска и области  •  сегодня, 11:16
Омская больница попалась на подделке справок для водительских прав  •  сегодня, 11:00  •   1
Председателю омского арбитража рекомендовали нового зама  •  сегодня, 10:38
Телезрители Союзного государства РФ и Беларуси увидят лучшие программы канала "Продвижение"  •  сегодня, 10:20
Еще новости
Вавилон 240x400