В Омске будут судить сельского главу

Главу Ключевского сельского поселения Омского района Виктора Кондрашова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному).

По версии следствия, Кондрашов незаконно предоставил в собственность сотруднице администрации служебную квартиру. Женщина не имела оснований для внеочередного получения жилья. Сумма причинённого ущерба составила 1,7 млн рублей.

Уже находясь под следствием, глава Ключевского сельского поселения распорядился провести оценку переданной в собственность квартиры. Услуги оценщиков он оплатил из бюджета поселения (15 тыс. рублей).

Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области, дело будет рассматриваться в Омском районном суде.