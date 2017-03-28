Омские следователи раскрыли убийство 20-летней давности
Происшествия  •  28 марта 2017, 18:00, последнее обновление 28 марта 2017, 18:00  •  печать

Омские следователи раскрыли убийство 20-летней давности

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В Омске перед судом предстанет мужчина, который убил местного жителя в 1998 году. Подозреваемый признался в преступлении после предъявления ему улик.

Следственными органами следственного комитета РФ по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего ранее судимого 9 раз Александра Янышевского. Он обвиняется в убийстве местного жителя.

По данным следствия, в августе 1998 года Янышевский сбежал из колонии-поселения, расположенной в Кемеровской области. Там он отбывал наказание за убийство.

В сентябре подозреваемый приехал в Омск. Около железнодорожного вокзала он встретил незнакомого 50-летнего мужчину, идущего на колонку, с которым познакомился под предлогом помочь занести домой флягу с водой. Когда Янышевский зашёл в дом к новому знакомому, он похитил куртку мужчины, а когда потерпевший стал возмущаться, ударил его бутылкой по голове, после чего задушил.

Обвиняемый забрал 200 рублей из кармана погибшего, а тело спрятал в диван, после чего скрылся с места преступления, уехав в другой регион. Только через неделю тело погибшего нашла его сожительница.

В результате анализа материалов уголовного дела, следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий дело было раскрыто, а подозреваемый признался в преступлении. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

Теги  •  #рецидивист #следственный комитет #убийство #уголовное дело

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Комментарии
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Анна Орлова  •  28 марта 2017, 18:40

Насыщенная же жизнь у гражданина Янышевского - 9 ходок и десятая на подходе.

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