Омский экс-полицейский попал в тюрьму за мошенничество
Происшествия  •  28 марта 2017, 17:15, последнее обновление 28 марта 2017, 17:27  •  печать

Омский экс-полицейский попал в тюрьму за мошенничество

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23-летний бывший оперуполномоченный уголовного розыска Степан Первых отправился в тюрьму на четыре с половиной года. Он признан виновным в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения.

Сегодня, 28 марта, Советский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-полицейского 23-летнего Степана Первых. Он признан виновным в покушении на мошенничество и его совершение с использованием служебного положения.

Суд установил, что в марте 2015 года он незаконно получил 150 тыс. руб. от мужчины, подозреваемого в имущественном преступлении, якобы за помощь в освобождении от уголовной ответственности. Однако Степан Первых не обладал необходимыми полномочиями, поэтому подозреваемый был признан виновным и осужден на 14 месяцев обязательных работ.

Также в декабре 2015 года Первых обманул ещё одного мужчину, которого подозревали в причастности к квартирному мошенничеству. Экс-полицейский предложил подозреваемому, чтобы тот заплатил ему 500 тыс. руб. за уклонение от уголовной ответственности.

Во время получения первой части суммы бывшего полицейского задержали. Свою вину в совершении преступления он не признал.

В настоящее время он уволен из органов внутренних дел. Суд приговорил его к четырём с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. После оглашения приговора Степана Первых взят под стражу.

Теги  •  #мошенничество #полицейский #суд #уголовное дело

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Комментарии
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Natali N  •  28 марта 2017, 17:40

Такое кругом и сплошь и рядом, везде дают взятки, и этому не стоит удивляться.

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