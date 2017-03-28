Пьяный омский автослесарь на угнанном BMW X5 уходил от полицейской погони
Происшествия  •  28 марта 2017, 14:52, последнее обновление 28 марта 2017, 15:54  •  печать

Пьяный омский автослесарь на угнанном BMW X5 уходил от полицейской погони

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В Омске пьяный автослесарь угнал иномарку клиента и отправился кататься по городу. Сотрудникам ГИБДД пришлось устраивать погоню, чтобы поймать нарушителя.

Нарушителя задержал экипаж ДПС, который нёс службу на улице Лукашевича. Полицейские потребовали остановиться водителя автомобиля BMW X5, который, петляя, ехал по проезжей части. Однако тот проигнорировал требование, увеличил скорость и попытался скрыться. Пытаясь уйти от погони, водитель иномарки нарушал ПДД и создавал на дороге аварийные ситуации.

Автомобиль удалось остановить на улице 50 лет Профсоюзов. 25-летний водитель отказался от медицинского освидетельствования. Также оказалось, что у мужчины нет прав и документов на машину: подозреваемый работает автослесарем на СТО, и, выпив, он решил прокатиться на иномарке клиента.

Суд назначил мужчине административный арест на 10 суток и штраф за нарушение ПДД. Также возбуждено уголовное дело по факту угона иномарки. Автослесарю грозит до пяти лет тюрьмы.

Теги  •  #ДПС #иномарка #погоня #уголовное дело #угон

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Комментарии
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OLEG Chernow  •  28 марта 2017, 15:06

Сколько таких случаев угона на СТО, что становится страшно за свою машину, если вдруг понадобится её отдать туда на ремонт. Надеюсь срок этот пьяница-автослесарь получить приличный, чтобы другим неповадно было.

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