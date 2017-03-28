Двум омичам грозит до 6 лет тюрьмы за контрафактный алкоголь и сигареты

В Омске пойдут под суд два омича, обвиняемых в торговле нелегальным алкголем и табаком. Правоохранительными органами закрыт склад, в котором бутлегеры хранили нелегальную продукцию на сумму 4 млн руб.

В полиции завершено расследование уголовного дела в отношении двух омичей 37 и 42 лет. Они обвиняются в приобретении, перевозке и хранении для продажи немаркированного алкоголя и сигарет. В ходе расследования установлено, что для этих целей бутлегеры даже арендовали склад для контрафактного товара.

Полицейские во время осмотра складских помещений обнаружили 13 300 бутылок со спиртным, а также 1500 пачек сигарет. Часть товара не была маркирована, другая имела специальные федеральные или акцизные марки, которые, согласно экспертизе, были поддельными. Таким образом, полицейские пресекли попытку сбыта незаконной продукции на сумму более 4 млн рублей.

Отметим, что 37-летний омич был ранее судим и нарушил подписку о невыезде. На время следствия его поместили под домашний арест, а второго соучастника отпустили под подписку о невыезде. Каждому из злоумышленников грозит до шести лет тюрьмы.