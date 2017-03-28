Омич на ВАЗе сбил 7-летнюю девочку прямо на "зебре"
Происшествия  •  28 марта 2017, 12:24, последнее обновление 28 марта 2017, 12:26  •  печать

Омич на ВАЗе сбил 7-летнюю девочку прямо на "зебре"

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Маленькую омичку с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом ноги доставили в больницу.

Вчера, 27 марта, около 19:00 53-летний водитель  автомобиля ВАЗ-2110 ехал по улице Крылова. В районе дома № 4 он не притормозил на нерегулируемом пешеходном переходе, поэтому сбил 7-летнюю омичку. "Вечерний Омск" пишет, что пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и подозрением на перелом ноги доставили в ДГБ-3.

По информации отдела пропаганды ГИБДД Омской области, после оказания медицинской помощи маленькую девочку отпустили домой. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Теги  •  #больница #ДТП #пешеходный переход #ребенок

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Комментарии
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Nataly Petroff  •  28 марта 2017, 12:35

Когда уже водителей начнут за наезд на "зебру" наказывать так, чтоб неповадно было? Штрафы и лишение никого не пугают (((.

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