Омич на ВАЗе сбил 7-летнюю девочку прямо на "зебре"

Вчера, 27 марта, около 19:00 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по улице Крылова. В районе дома № 4 он не притормозил на нерегулируемом пешеходном переходе, поэтому сбил 7-летнюю омичку. "Вечерний Омск" пишет, что пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и подозрением на перелом ноги доставили в ДГБ-3.
По информации отдела пропаганды ГИБДД Омской области, после оказания медицинской помощи маленькую девочку отпустили домой. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Когда уже водителей начнут за наезд на "зебру" наказывать так, чтоб неповадно было? Штрафы и лишение никого не пугают (((.