Омич на ВАЗе сбил 7-летнюю девочку прямо на "зебре"

Маленькую омичку с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом ноги доставили в больницу.

Вчера, 27 марта, около 19:00 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по улице Крылова. В районе дома № 4 он не притормозил на нерегулируемом пешеходном переходе, поэтому сбил 7-летнюю омичку. "Вечерний Омск" пишет, что пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и подозрением на перелом ноги доставили в ДГБ-3.

По информации отдела пропаганды ГИБДД Омской области, после оказания медицинской помощи маленькую девочку отпустили домой. По факту ДТП полицейские проводят проверку.